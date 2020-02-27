迪布尼射爆情敵　曼城絕地反勝皇馬

歐聯16強首回合重頭戲，皇家馬德里主場迎戰曼城，13屆盟主皇馬一度領先，剛證實就禁賽令上訴嘅曼城劣勢下絕地反擊，憑史達寧追和，再由奇雲迪布尼12碼射爆情敵泰拔高圖爾斯十指關，戲劇性以2比1反勝皇馬，次回合3月18日曼城回師主場，只要唔失多過2球就出線。

皇馬同曼城都係攻強守弱，一開波就鬥攻，然而雙方鋒線把握力一般，其中曼城耶穌仔加比爾捷西斯兩度失機，皇馬亦見具威脅埋門，半場互無紀錄，戰至下半場60分鐘，皇馬把握曼城後衞基爾獲加失誤，雲尼斯奧斯祖利亞殺落左路邊線傳中，艾斯高破門領先1比0。

曼城後半段換入史達寧，成功改變戰局，78分鐘奇雲迪布尼左路傳中，加比爾捷西斯門前輕推沙治奧拉莫斯，再頭槌頂入扳平，球證翻看VAR後判入球有效，83分鐘史達寧殺入禁區被丹尼爾卡華積剷跌，曼城獲得12碼，哥帥今次安排奇雲迪布尼主射，與情敵泰拔高圖爾斯正面對決，結果迪布尼一腳射爆對手，曼城反勝2比1，兼一報當年戴綠帽之恨。

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末段皇馬反撲無力，兼有沙治奧拉莫斯職業犯規，踢跌勢成單刀嘅耶穌仔，被罰紅牌出場，皇馬10人應戰最終輸1比2，最弊係失2個作客入球，次回合作客曼城至少要入2球先有晉級機會。