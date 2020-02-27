【歐霸盃】等睇曼聯打爆布魯日

Hello大家好，今日焦點有力奇同大家講講今晚歐霸32強次回合，由曼聯主場對布魯日。

首回合曼聯作客逼和布魯日1比1，帶着1個作客入球返回奧脫福，今場形勢大好你急我唔急，最重要是紅魔鬼傷疲盡起，連今季表現神勇的中場麥湯米尼都及時傷愈回歸，強陣兼主場穩陣啦。

反觀布魯日真的很麻煩，首回合射入1球的MVP前鋒艾曼紐丹尼斯，因為上場比甲受傷沒隨軍，他會與隊長中場魯特禾馬同時缺陣，再加上哥倫比亞中場艾華利斯巴蘭達又停賽，殘陣之下隨時大敗，讓球主客和曼聯讓一球，力奇都會照博讓主。

名家：力奇

直播表

周五1:55am 歐霸盃 愛斯賓奴 Vs 狼隊

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五1:55am 歐霸盃 波圖 Vs 利華古遜

Now 645；有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 真特 Vs 羅馬

Now 644；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 曼聯 Vs 布魯日

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台

周五4:00am 歐霸盃 阿仙奴 Vs 奧林比亞高斯

Now 644；有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 阿積士 Vs 基達菲

Now 645

周五4:00am 歐霸盃 國際米蘭 Vs 盧多格德斯

有線662、602台