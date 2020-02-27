【賽後解碼】哥帥大挪移！曼城超怪陣收效

曼城喺歐聯16強首回合，作客2比1擊敗皇家馬德里拎到重要勝利，呢場係領隊哥迪奧拿教練生涯第28場歐聯淘汰賽勝仗，超越安察洛堤、摩連奴同費格遜成為史上No.1！哥迪奧拿能夠屹立不倒，其中一個原因係佢戰術多變，今場作客馬德里就排一個超古怪陣容，但就收到奇效，真係要寫個服字畀佢！

喺呢場可能係曼城今季最關鍵嘅賽事，哥迪奧拿居然收起阿古路、史達寧、費蘭甸奴同大衞施華，就連陣式都嚟個「哥帥大挪移」，代替阿古路上陣嘅加比爾捷西斯並唔係踢箭頭，而係以左翼衞身份出現，前面就由貝拿度施華同奇雲迪布尼輪流出任「假9」，基本上係一個無鋒陣。

向來以控球為主嘅曼城，早段只係得3成控球率，不過反擊嘅威脅比起皇馬進攻更加有力，即使「不幸地」先失波，哥迪奧拿換入史達寧即扭轉戰局。哥帥賽後解釋，呢個怪陣係要抗衡皇馬嘅高壓逼搶：「我之前10日都研究皇馬比賽，佢哋嘅防守踢法與別不同，所以我要改變踢法。」

天堂同地獄只係一念之間，同樣天才同庸才亦屬一線之差，如果曼城最後輸波，呢個怪陣肯定會被插到體無完膚，但事實上無論係表現或戰果，呢次「哥帥大挪移」都係Well Done。