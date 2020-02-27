車路士開倉　林柏特怒賣8名牌球星

車路士近期表現下滑，喺歐聯被拜仁慕尼黑清脆擊倒後，領隊林柏特終於明白球隊唔夠班同歐洲一線球隊競逐，據英國《太陽報》消息，林柏特已要求管理層支持佢喺夏天進行大換血，包括將8位名牌球星掛牌出售，就連意大利中場佐真奴費路都榜上有名！

林柏特喺慘負拜仁之後，講到明要「面對現實」，直指依家陣中球員水平同車仔嘅雄心差好遠，意味夏天大清洗事在必行。《太陽報》透露林柏特已經有8人清洗名單，已被打入冷宮嘅門將阿列沙巴拿加當然有份，另外英格蘭中場巴克里、西班牙翼鋒柏度洛迪古斯、即將約滿嘅巴西國腳韋利安，另外葛特蘇馬、馬高斯阿朗素同艾馬臣柏美尼3位後防都會被放棄，名單中最令人意外嘅，係意大利中場佐真奴費路都有份，呢位組織型防中今季一直受到林柏特重用，依家突然被放入清洗名單，相信林柏特係出於戰術同踢法上改變嘅考量。

有出當然會有入，除咗薛耶治已經落實加盟外，據報林柏特想再簽多4個新球員，馬體會門將奧比歷、李斯特城左閘芝維爾以及多蒙特翼鋒查頓辛祖都係重點目標。