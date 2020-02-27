舒拉寶娃自爆退役決定　同高比有關

網壇天后舒拉寶娃突然宣布，令體壇震驚，女子網壇又失去了一粒曾經閃爍的球星，但這位32歲的俄羅斯女將表示這個決定不是草率，更透露NBA巨星高比拜仁的意外離世，讓她意識到要與網球說再見，而原本她與高比拜仁約好見面，就在高比墜機意外後的三日。

寶娃宣布退役之時，正是高比拜仁（1月26日）空難喪生後的一個月，其實二人私交甚篤，寶娃接受《紐約時報》訪問時提到高比對她的影響：「高比與Gigi….我很難接受，他在我最艱難的時刻中共同渡過，我永遠感激，我的心與他的家人一起。我們原本約好了見面，如果某些事情你意識到人生的真正意義，這一刻就要好好去計劃。」

人生無常，高比的離開令舒拉寶娃不在執着或眷戀過去的輝煌：「每個人在自己的生命中，因為我們曾經做到過的一切，好似睇起來比生命更加重要，但實際上每個人都是非常脆弱。」

她在訪問中亦講到在職業生涯中，堅持與毅力本是自己的最重要武器，但現在反而是她的一個弱點，所以不再固執，即使再贏得一個兩個大滿貫，都是一堆數字；舒拉寶娃沒有選擇以一個比賽作為告别戰：「我覺得不需要在球場向全世界講，這是我最後一場比賽，即使是我年輕的時候，已經不希望這樣方式去結束職業生涯。」

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