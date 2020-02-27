3月兩個奧運計分賽冇咗　全英賽呢？

世界羽聯確認，受到新冠肺炎疫情的影響，原定下周開賽的德國公開賽被迫取消，完全打亂了運動員爭取奧運積分的部署，英國羽協強調會力保3月11日開打的全英賽照常上演，這個是東京奧運前最後一個最高級別的大賽。

德國公開賽原定３月３至８日舉行，而港隊早前已提早到漢堡備戰，這是奧運積分資格賽之一，又一個賽事對他們爭奧遇上打擊，總教練何一鳴只慨嘆一句：「見步行步！」除德國賽之外，波蘭羽毛球協會亦宣布推遲原定3月26至29日舉行的波蘭公開賽，原本這也是爭奧積分賽之一，但賽會未確定新的比賽日期，換言之又少一個奧運計分賽。

至於在3月11日展開的全英賽，賽會宣布為確保比賽照常上演，會密切關注疫情，與英國衞生部、世界羽聯及伯明翰體育館緊密溝通，而事實上隨着德國賽取消，各球員將聚焦在全英賽，當中包括正在北京的林丹亦可能按計劃參賽，即使超級丹出戰奧運的機會渺茫，仍試圖一搏。

港隊目前全力準備全英賽，稍後按計劃會參加瑞士公開賽，然後轉返亞洲，出戰印度、馬來西亞、新加坡及亞洲錦標賽，而計算奧運積分的日期則於4月26日。

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