英足總下禁令 練頭槌有年齡限制

頂頭槌有損健康，連英格蘭足總都已經接受呢個事實，正式宣布未滿12歲嘅青訓學員，唔准練習頭槌！

英足總日前公布指引，由未滿6歲（U6）至（U18）嘅足球學員，分階段限制頂頭槌練習，未滿12歲者全面禁止頭槌訓練，12至18歲再分階段增加。如12歲一個月練1次、13歲一星期1次，每次最多頂5球；14至16歲一星期1次，每次最多頂10球；接近成年嘅17、18歲就冇限制，不過就呼籲減少頂波次數。

英國格拉斯哥大學 Willie Stewart博士嘅團隊，舊年10月同英格蘭職業足球球員協會合作，研究頂頭槌對引起阿兹海默病（Alzheimer's disease），即俗稱嘅腦退化，以至腦損傷嘅關係，發現由1900年起至1976年間，7676名職業球員同2.3萬普通人比較，頂頭槌多嘅球員，出現腦損傷嘅風險，係一般人嘅3.5倍。1966年英格蘭世盃冠軍功臣之一嘅馬田彼德斯，舊年12月離世之前，就一直受到阿兹海默病折磨。

事實上，過去英格蘭球員練習頭槌比較瘋狂，前國腳舒利亞講過自己喺球員年代，試過一日頂波成百次，所以都擔心自己有事。