曼城玻璃腳又傷　今季仲預唔預你好

英超勁旅曼城尋晚作客西甲皇家馬德里，驚濤駭浪之下反勝2比1，主帥哥迪奧拿賽後理應開心到死，不過，成場波唯一笑唔出，肯定係佢哋個西班牙中堅拿樸迪又傷，仲要睇落傷勢唔輕。要知道呢位25歲「玻璃腳」今季因膝傷已經抖咗5個月，已經又話可能長抖，哥帥今季仲預唔預你再踢好呀？

拿樸迪今場踢咗33分鐘就退下火線，只見佢離場時候都好似眼濕濕，賽後消息都係話佢又要長抖。睇番佢今季情況，8月31日對白禮頓場波中受傷提早換走，然後一抖就抖咗5個月。曼城喺冇咗佢之下，結果喺英超就畀利物浦拋甩。

到今年1月21日，呢位法國球員終於復出，對住錫菲聯踢咗78分鐘，只可惜跟住嗰個月佢又要再抖。直到2月19日喺曼城對韋斯咸之戰又見番佢，再之後曼城作客贏李斯特城，拿樸迪仲要連續兩場擔正添。對李城佢踢咗58分鐘就換走，哥帥解釋佢冇再傷，只係留力打皇馬，點知今場對住「銀河艦隊」，佢終於又「冧檔」。

賽後哥迪奧拿都話對拿樸迪再受傷真係好無奈，但有信心球隊班底足以應付餘下球季，同時希望呢位法國守將下次復出可以健健康康踢到季尾。至於拿樸迪自己就喺社交網話：「咁早就傷出真係好失望，但最重要係今晚戰果！為隊友們驕傲。#曼城精神」