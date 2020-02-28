加時臨尾香　阿仙奴被破不敗身出局

歐霸盃32強次回合大戰，英超阿仙奴主場迎戰希臘奧林比亞高斯，戰況異常激烈，法定時間90分鐘阿仙奴輸0比1，兩回合打成1比1要加時再戰，戰至加時下半場先至分勝負，雖然奧巴美揚倒掛入波攞晒彩，但客隊在119分鐘絕殺入波，最終總比數打成2比2，阿仙奴因作客入球不及對手，被踢出局，2020年保持嘅10場不敗走勢亦告中止。

阿仙奴首回合作客領先1比0，次回合返主場應該冇壓力，該隊今仗亦控制戰局，控球佔61%，全場19射4中，奧林比亞高斯打穩守突擊，半場互無紀錄，下半場53分鐘客軍開角球，施斯小禁區無人看管頭槌破網，奧林比亞高斯法定時間贏1比0，兩回合總比數打成1比1，要加時再戰。

加時下半場113分鐘，加比爾馬天尼利攻門被擋，奧巴美揚小禁區倒掛金鈎破網，阿仙奴追成1比1，總比數領先2比1，晉級在望。

可惜去到119分鐘，客隊一次角球攻勢，阿仙奴解圍不遠被對方攻番轉頭，最後被對方射手阿拉比突破越位衝前破網成2比1，總比數追成2比2。

補時階段，奧巴美揚小禁區有一次黃金機會，但佢竟然射出界，最終奧林比亞高斯保持勝局完場，成功爆廠，奧巴美揚掩面痛哭。