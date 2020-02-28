【英超直播】等睇華迪入波

周五晚都有英超獨腳戲，李斯特城作客包尾諾域治，排第3位狐狸近期失分多，好在嚟緊賽程比較易踢，係時候追分確保歐聯資格同埋試圖力追次席嘅曼城。

李城近6場英超1勝2和，已經開始畀隨後列強逼近，下屆歐聯入場券仲未袋穩，不過上輪負曼城表現唔曳，嚟緊連場對手相對較弱，今晚對榜尾隊可重返勝軌。

諾域治較早時頻負同級隊，搞到護級形勢愈嚟愈艱難，賽程上佢哋跟住都遇強手，加上高路斯森馬文森拜林，防線3大主力都要養傷，連死守博1分嘅本錢都冇。

金絲雀近14輪只得1勝5和，近3場聯賽更錄得零入球，絕對係攻不銳守不穩，何況佢哋近4次對李斯特城戰績只係1和3負未贏過，今晚都係捧番客勝穩陣

名家：蘇斯黑柴

直播表

周五1:00pm 菁英盃 東方龍獅 Vs 香港飛馬

on.cc東網

周六3:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs 哈化柏林

Now 670、FOX+；有線651、611台

周六3:45am 法甲 尼姆 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 英超 諾域治 Vs 李斯特城

Now 621

周六4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 華拉度列

Now 632