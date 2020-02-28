【人物誌】入魔後開齋　恩哈路入球滿有淚水

曼聯大勝布魯日贏得歐霸生死戰，風光背後內有感人故事，前鋒恩哈路為紅魔射入加盟後首個入球，他即跪地並高舉雙臂，指向天上，把這個入球獻給剛去世的姐姐。

恩哈路入球後非常高興，拉起了自己的球衣，露出了裡面的特製的T恤，上面印着他姐姐的相片，還寫着「12-12-2019」。他的姐姐去年在加拿大家中暈倒後去世，年僅34歲，姐姐突然離世令恩哈路非常傷心。而他的姐姐自小跟恩哈路一樣支持曼聯，「姐姐是曼聯的粉絲，曼聯的比賽陪伴着我們成長，她的丈夫是車路士球迷，其兒女則分別支持曼城及利物浦，但她一直對紅魔都一心一意。」

今次能夠為曼聯取得入球，恩哈路自言是夢想成真，他補充姐姐一直都希望自己可以加盟曼聯，她曾到英國睇紅魔對屈福特的比賽，當時說過希望弟弟都可以穿起曼聯球衣，而這場波恩哈路「帶着姐姐」在奧脫福一齊落場，更取得入球，都算為亡姐實現遺願。

恩哈路今仗射門3次，2次射正，還為隊友助攻製造兩次威脅埋門，表現非常搶眼。