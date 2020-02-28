菁英盃　東方龍獅香港飛馬正選變陣

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「菁英盃」A組煞科戰，周五（28日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場上演，由東方龍獅對香港飛馬。雙方正選陣容上都做出不少變動，其中東方就收起梁振邦和「大佬」梁冠聰，由利馬配合黃威坐鎮中場，另外馮慶燁和戴上隊長臂章的基頓就會搭檔鎮守後防。飛馬方面，今仗由於有外援大衞拉菲爾受傷，加上陳柏衡、米高加斯洛和陳肇麒亦要停賽，正選整容就派出波比和張憙延充當兩翼，輔助前鋒佐佐木周攻堅，其餘位置皆由華將充當，包括有嚴啟華和梁興傑分擔防務。（on.cc東網周五下午1時直播）

雙方正選陣容如下：

東方龍獅

26廖富源（門將）

5基頓（隊長）

13李家豪

15馮慶燁

19播磨浩謙

23黃威

27陳浩瑋

29奧利華

42茹子楠

80鍾偉強

88利馬

香港飛馬

1梁興傑（門將）

3雷文迪

5郭子堦

11佐佐木周（隊長）

13黃俊皓

15陳偉豪

18張憙延

19波比

21張志勇

22嚴啟華

23雷傑名

由香港足總呈獻的「2月閉門作賽」賽事直播停不了，今午在賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）會上演A組煞科戰，由東方龍獅對香港飛馬。兩軍今季曾二度交手，雙方各贏一場，兩軍小將誓言搏足120%，定要在分組賽食尾胡。

東方龍獅上仗勇戰至末段才失守，雖然最終以0比1僅負傑志，但依然展現出頑強鬥志。今仗對飛馬，前鋒盧卡斯需坐波監，缺少主力箭頭人物，進攻重擔將落在U22小將茹子楠肩上。「茹子」則希望，能與好拍檔播磨浩謙（Tiger）擦出新火花：「我同『Tiger』由細到大踢開波，對大家嘅踢法都好熟悉，希望可以一齊製造出具威脅攻勢。」

茹子楠「超齡前」最後一戰

FTC場地時常颳起大風，「茹子」坦言多少會影響到球隊表現，可幸他們曾多次到此操練，環境適應已不成問題。此外，今仗將是「茹子」最後一次以U22球員身份出戰「菁英盃」，他希望這幾年來心態上的改變，能助他取得入球：「呢次係我踢嘅第三屆，前兩屆年紀比較細，唔係好夠膽起腳，怕射失會畀隊友鬧，但依家發覺原來放膽去射，可能會有驚喜，咁樣反而幫到球隊。」

而香港飛馬自去仗不敵傑志後宣告無緣晉級，令對東方一仗頓成「例行公事」。在外援大衞拉菲爾受傷，加上陳柏衡、米高加斯洛及陳肇麒停賽下，今場僅能以殘陣應戰。本季已為飛馬上陣11場的19歲中場雷傑名表示，即使球隊已出局，作為職業球員必須以專業態度面對比賽：「我哋仲係好想贏，唔會因為出咗局就Hea，會照用爭出線嘅心態踢。」

雷傑名︰出線無望一樣想贏

對手東方擁有多名技術好、速度快的外援球員，擔當中場防務工作的「雷名」認為，踢法要變得更聰明：「對住外援速度唔夠快，所以唯要靠遮線彌補，唔好畀佢哋輕易轉身。」雷傑名今季在「菁英盃」共上陣6場，其中在首輪對理文的賽事射入一球，令人眼前一亮，惟他未敢自滿：「要Keep住個心態，唔好覺得自己有得踢就算，要喺訓練上再努力啲，嚟緊對東方場波我會畀盡百二分力去踢！」