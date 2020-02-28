巴塞曼聯聘約都唔理　迪姆華拿利字當頭

邊個咁大膽？連巴塞隆拿同曼聯開價斟介都唔理？講緊係效力德甲勁選RB萊比錫嘅德國土炮射手迪姆華拿！根據英國《每日鏡報》報道，包括巴塞同曼聯兩支西英勁旅都已經正式提出斟介，但呢位射手都繼續使出拖字訣，皆因佢仲想等佢心目中最想加盟球會，即係英超利物浦，事關佢想跟名帥高普搵食喎！

德英傳媒上星期都有報道，話迪姆華拿同萊比錫份合約有條買斷條款，只係相對唔算貴嘅5,100萬鎊，但呢個價只要一過咗今年4月就會大幅調升，換句話講，真係有買趁早。消息一出，據聞巴塞同曼聯都已經正式提出收購，事關兩會都希望喺今夏執番靚條鋒線，只係迪姆華拿睇過菲臘比古天奴過檔巴塞之後冇運行，好似有陰影；而曼聯就已經唔再係歐聯一線，所以佢都有所嫌棄。講到底，呢位23歲射手都係想等埋利物浦係咪會趕喺最後一刻向佢開出合約，確保自己唔好上錯車。

當然，迪姆華拿都有擔心，去到「紅軍」有冇得踢正選，事關利物浦條「埃及文明」鋒線近季真係無堅不摧。不過，始終穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼今年都28歲，羅拔圖法明奴去到10月仲29歲添，「紅軍」主帥高普都深知，要為鋒線年輕化開始行動，所以真係買佢都絕對唔出奇。仲有一點，原來迪姆華拿個紅理人卡爾軒斯科士打，以前球員時代踢過史特加同馬賽，同高普原來都係老友，就更令呢單交易有機會成真。

講番迪姆華拿，今季喺德甲上陣23場入咗21球，喺歐聯都有4球進帳，包括上星期對熱刺一箭定江山，已經被視為歐洲球壇最頂級射手之一，難怪咁受歐洲頂級球會歡迎，呢場射手爭奪戰，睇嚟4月底會有答案喇！