終於有波打！ABL香港東方三月作客星馬

自從一月底ABL主場賽事後，因新冠肺炎疫情影響下，香港東方籃球隊已休戰了四星期，今天（周五）賽會宣布三月份賽程安排，雖然部份比賽仍會延期，但與此同時，東方有兩場作客賽事可如期上演，意味着球隊復賽有期。另外，東方亦明言正研究移師中立場作賽之可能性。

東南亞職業籃球聯賽(ABL)於二月份暫緩了10多場比賽，牽涉球隊包括港、澳、台、菲等多支參賽隊伍，香港東方的8場常規賽也要延期。球隊今日消息指出，香港東方三月份再有六場主客賽事延期舉行，但另外12/3(四) 作客馬來西亞飛龍及27/3(五) 作客新加坡騰飛之獅的賽事，則可如期上演。

澳門戰狼隊日前表示會移師東南亞的中立場，東方不諱言亦有此計畫，東方籃球部行政經理李樹榮指出，賽會正根據各地疫情發展及出入境限制，與相關球隊研究補賽日期，甚至移師中立場作賽之可能性。他們亦展開了睇場，希望能找到合適場地及延續比賽。早前透過東方龍獅網站購買上述賽事門票人士，敬請保留相關購票紀錄，球隊將公布最新賽程及票務安排。

ABL香港東方三月受影響之賽事如下：

1/3(日) 香港東方VS澳門黑熊(主)

3/3(二) 菲律賓火焰 VS 香港東方(客)

18/3(三) 香港東方 VS 富邦勇士(主)

22/3(日) 香港東方 VS 澳門戰狼(主)

25/3(三) 香港東方 VS 寶島夢想家(主)

29/3(日) 香港東方 VS 澳門戰狼(主)

至於以下兩場賽事則如期上演：

12/3(四) 吉隆坡猛龍 VS 香港東方(客)

27/3(五) 新加坡騰飛之師 VS香港東方(客)