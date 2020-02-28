菁英盃　東方龍獅贏香港飛馬3粒

「菁英盃」周五（28日）上演A組煞科戰，東方龍獅和香港飛馬於將軍澳賽馬會足球訓練中心3號場對壘。今仗例行公事，雙方正選陣容都作出不少變動，其中東方靠陳浩瑋開賽早段的入球，迅速取得領先優勢，加上表現突出的鍾偉強下半場個人梅開二度，最終東方以3比0輕取飛馬，以一場勝仗為今屆「菁英盃」征途作結。

開賽僅37秒，東方小將茹子楠前場射門被檔，皮球落在中華台北球員陳浩瑋腳下，後者突破推射得手，初段迅速為東方搶得1比0先機。20分鐘，利馬遠傳鍾偉強，後者左路傳中給茹子楠起腳，可惜射得太正被飛馬門將梁興傑擋出。飛馬失球後，逐漸站穩陣腳，22分鐘佐佐木周接應長傳單刀赴會，可惜推射中柱彈出，錯失扳平好機會。但得勢不饒人的東方，8分鐘後繼續有鍾偉強和黃威連番施射中鵠，可惜皆未能射穿梁興傑的十字關。其餘時間雙方都未能取得入球。

換邊後，領先的東方繼續控球在腳，有意識地放慢比賽節奏，飛馬就繼續靠中前場逼搶和靠零星反擊機會，嘗試威脅東方後防。51分鐘，波比右路突破傳中，可惜禁區內的佐佐木周包抄速度欠奉，未能為球隊扳平之餘，6分鐘後再被東方偷襲得手，今仗表現活躍的鍾偉強，接應傳中輕鬆墊射入網，將比數改射為2比0。急於破蛋的飛馬大軍壓上，反而被東方有機可乘，67分鐘，剛取得入球的鍾偉強意猶未盡，個人突破後再推過棄關出擊的梁興傑推射空門，個人梅開二度，令東方擴大領先優勢至3比0。飛馬今仗運氣欠奉，72分鐘佐佐木周的冷箭又再中柱無功而還，79分鐘飛馬左路開出罰球，張志勇頭槌一度將皮球送入東方大門，可惜越位在先「食詐胡」。最終東方成功將3比0優勢保持到完場。