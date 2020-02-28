去信政府買奧運直播　霍啟剛撐香港運動員

財政司司長陳茂波在財政預算案昨日中提及，未來4年將會撥款5億用作體育發展，並承諾全力支持香港運動員在東京奧運會和殘奧會爭取佳績。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛周五（28日）會見傳媒，表示已去信特首，希望政府購買東京奧運轉播權，「全城睇奧運，才是真正支持香港運動員。」

香港運動員至今共獲得22張奧運入場券，成績有目共睹，令人期待他們在東京奧運的表現。新一份財政預算案中指出，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和60個體育總會的總資助額，由現時每年約3億元，在4年間大幅增加至超過5億元。就此，霍啟剛表示已去信特首林鄭月娥，稍後更會約見政府高層，希望政府可以購買東京奧運會轉播權，帶頭支持香港運動員，「政府這8年花了很多心機，培育出一班有成績的運動員，但如果香港人看不到奪冠過程，我認為有點可惜。」近月香港負面消息不斷，霍啟剛表示，深信香港健兒能在今屆奧運帶來驚喜，「希望政府利用奧運會這個大好機會，讓香港人重新聚焦在更正面的事情。」

新冠肺炎疫情為本港經濟造成「海嘯式」衝擊，已令各行各業叫苦連天。有傳奧運轉播權費用龐大，假如購買「全餐」5000小時轉播權，費用或達到1億元，相信亦是電視台卻步的原因。霍啟剛承認，從商業角度的確很難吸引贊助商支持，但他指出日本、南韓政府都曾在大型運動會期間和電視台合作，故希望香港政府可以在這方面作出承擔。

東京奧運將於今夏舉行，轉播權卻遲遲未能落實，霍啟剛強調「時間無多」，希望政府盡快作出回應，期望奧運會最終能夠成為和世界盃類似的全民盛事，「我試過帶香港隊出外比賽，他們真的好想讓香港人看到努力成果。什麼是體育精神？什麼是堅毅？其實要在畫面上才能確切感受到。」他續說：「試想想，大家在家中，甚至維園、商場大屏幕前，幫Sarah（李慧詩）打氣，相信對運動員來說也是很大的支持。」

曾5度出戰奧運、現時在港協暨奧委會擔任「奧夢成真計劃」項目發展幹事的黃金寶亦對建議表示支持，「如果我們沒提出這件事會覺得很遺憾，希望最終可以全民看直播，令市民有機會為香港運動員加油，同時從奧林匹克精神中得到啟發。」