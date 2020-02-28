掂呀！波費一紀錄承繼葡萄牙前輩紅魔

曼聯尋晚喺歐聯大炒布魯日晉級，尼日利亞新兵恩哈路開齋，仲有巴西中場費特洛迪古斯梅開二度，不過統統都唔夠葡萄牙中場波基斯費南迪斯搶鏡。呢位今年一月以高達4,700萬鎊轉會費加盟嘅25歲中場，今場又射入1球12碼，兼夾兩次策動攻勢入波，而佢今場嘅「士哥」，更令佢成為繼拿尼之後，近8年來首位為「紅魔鬼」連續兩場入波嘅葡萄牙球員添！

繼上場對屈福特射入12碼取得加盟後首個入波之後，「波費」今場又一次用佢嘅小跳步式射法操刀極刑一針見血。幫曼聯打開紀錄之後，佢又先後兩次策動進攻，包括34分鐘前場左路斬去右邊底線，經桑馬達第一時間傳中畀恩哈路入波。然後7分鐘後，佢又喺前進搶到對手波，交畀費特洛迪古斯再傳出禁區頂，由麥湯米尼撞射入網。

僅只一個月就已經奠定喺曼聯進攻線嘅重要性，就連《鏡報》記者安達臣都大讚：「喺一月份出現高達4,700萬鎊嘅轉會並唔多見，但曼聯為費南迪斯所付出嘅錢已經得到回報。呢位葡萄牙球員成為咗曼聯喺主場贏波嘅基石。佢喺代表曼聯前5場波已經攻入2球同有2助攻，喺伊巴謙莫域之後，曼聯已經未見過好似佢咁有影響力嘅轉會。」