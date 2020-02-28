曼聯狼隊16強抽中籤　意西群雄大火拚

歐聯16強今晚完成抽籤，結果最受關注嘅老牌勁旅曼聯，抽中對奧地利「一哥」寧斯。而另一支英超代表狼隊，則會出戰希臘勁旅奧林比亞高斯。兩支英超球隊抽中相對算係中籤，對手實力唔曳，但未至於最難打。反而意甲雙雄國際米蘭同羅馬就分別撞正西甲孖寶基達菲同西維爾，肯定有一番惡鬥。

2017年歐霸冠軍曼聯今次首回合要先作客奧地利，對手寧斯喺國內聯賽可以壓住薩爾斯堡，實力梗係唔嘢少。事實上，寧斯上圈都輕鬆淘汰荷甲勁旅阿爾克馬爾，相信都會畀到「紅魔鬼」一定麻煩。至於狼隊對手奧林比亞高斯上圈踢走阿仙奴，狼隊孭起英超招牌，要成功幫「兵工廠」復仇都有唔少阻力。

另外，曾5度封王嘅「歐霸專家」西維爾，將會硬撼意甲羅馬，應該會係16強之中最好戲碼。至於國米出戰打敗阿積士晉級嘅基達菲，都唔會易打。

歐霸盃16強形勢

巴沙克舒希(土耳其) Vs 哥本哈根(丹麥)

奧林比亞高斯(希臘) Vs 狼隊(英格蘭)

格拉斯哥流浪(蘇格蘭) Vs 利華古遜(德國)

禾夫斯堡(德國) Vs 薩克達(烏克蘭)

國際米蘭(意大利) Vs 基達菲(西班牙)

西維爾(西班牙) Vs 羅馬(意大利)

法蘭克福(德國)/薩爾斯堡(奧地利) Vs 巴素利(瑞士)

寧斯(奧地利) Vs 曼聯(英格蘭)

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註：前者首回合主場

首回合3月12日舉行

次回合3月19日舉行