菁英盃　兩雄相遇點會有「例行公事」？

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由香港足總呈獻的「2月閉門作賽」賽事直播周六(29日)煞科！在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，會進行兩場「菁英盃」B組賽事，頭場先上演聯賽冠軍爭逐戰預演，由已手執「菁英盃」決賽入場券的冠忠南區，對聯賽「1哥」富力R&F。尾場則為「入球保證」的區隊對碰，由剛打開勝利之門的和富大埔，對有主帥郭嘉諾倒戈的佳聯元朗。（on.cc東網周六下午1時起直播）

頭場冠忠南區對富力R&F，由於富力早前意外落敗，上仗以2比2逼和和富大埔的冠忠南區，賽前已鎖定B組首名。今仗雖已成「例行公事」，但南區依然希望以不敗姿態，迎接對傑志的「菁英盃」決賽。U22小將叢振洪（Chris）今屆7場「菁英盃」都以正選上陣備受重用，他希望球隊能保持良好走勢：「連續7場保持不敗係好開心，呢個成績對球隊非常重要，但我認為各方面都仲有進步空間。」

在「菁英盃」經常與列文和比圖分擔防務，Chris坦言這些經歷對自己成長有很大幫助：「兩位老大哥一直係我嘅學習對象，佢哋都畀咗好多信心我去表現自己。」中場出身的Chris，亦不斷思考如何能成為一位更全能的後衞：「自己過往踢中場，依家會更夠膽由後場搓個波上去，唔會只係一味大腳清波。」

至於意外出局的富力R&F，主帥楊正光直言上仗略欠運氣，亦部分受到球證判決所影響，是役對已篤定出線的南區，盼望重拾勝利的感覺。富力目前位踞聯賽榜首，此戰對陣「二哥」南區，對他們爭逐聯賽冠軍之路上確有預演作用。

富力R&F陣容上，U22球員林衍廷累積5面黃牌停賽，可幸首席射手迪布利刑滿復出，他與另外兩名前鋒基奧雲尼、伊高沙托尼至今已為富力轟入31球，佔全隊逾一半，其強力鋒線定為對手帶來極大壓力。

上場打足90分鐘的16歲小將陳嘉宝指出，體能在經過6場歷練後提升不少，即使今仗已與出線無關，仍珍惜上陣機會和爭取入球。此外，他認為自己在部分細節上仍需加把勁：「有時攞波好多無謂失誤應可避免，判斷力要再提升，呢啲係經驗問題，之後踢多啲就會好啲。」

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