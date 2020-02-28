菁英盃　地區打吡就係「入球保證」！

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由香港足總呈獻的「2月閉門作賽」賽事直播周六(29日)煞科！在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，會進行兩場「菁英盃」B組賽事，頭場先上演聯賽冠軍爭逐戰預演，由已手執「菁英盃」決賽入場券的冠忠南區，對聯賽「1哥」富力R&F。尾場則為「入球保證」的區隊對碰，由剛打開勝利之門的和富大埔，對有主帥郭嘉諾倒戈的佳聯元朗。（on.cc東網周六下午1時起直播）

尾場和富大埔對佳聯元朗，近兩次對壘雙方共產生13個入球，今場不愁少入波，惟大埔主力唐道碧、杜度及陸志豪需停賽，他們今仗務必審慎應戰。「綠戰士」上仗憑新兵金承龍建功以2比1擊退富力R&F，走出10場不勝陰霾。為大埔博得12碼的孫銘謙透露，陣營士氣正盛：「上場好似由低谷爬番上嚟，成隊氣氛唔同哂，希望下場都延續呢股高昂士氣。」

「孫銘」近兩場重回熟悉的前場位置後如魚得水，他亦坦言進攻才是其強項：「始終踢前面會自由啲，做番自己想做嘅嘢，隊友都鼓勵我多啲起腳，令我更放膽射門。」今仗遇上前主帥郭嘉諾，「孫銘」道出令人欣慰的一番話：「『郭Sir』之前幫咗我哋好多，相信佢都希望見到一隊更好嘅大埔，今場會盡量展示最好一面畀佢睇。」

至於上仗與愉園合演「入球騷」，並以4比3擊敗對手的佳聯元朗，今仗分別有基斯及上仗梅開二度的米基爾累積5面黃牌停賽，另外法比奥、王睿及羅振庭亦因傷倦勤，令人腳選擇方面有所限制，不過在決賽戲碼經已鎖定之下，相信主教練郭嘉諾今場會派出之前較少機會的球員上陣。

於今季「菁英盃」7場賽事均正選上陣的黃晉軒坦言，自己表現中規中矩，並要多謝其「師傅」羅振庭的多番提點︰「呢幾場菁英盃我大部份時間踢右閘，覺得自己可以主動啲製造攻勢，但係上完去之後，防守嘅時候都要集中番。我有時好多嘢都喺『阿庭』身上學，譬如點樣走位攞波、點樣出波，個落點要點樣畀到中鋒，又或者喺控制球速方面，都會向佢請教。」

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