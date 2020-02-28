仲踢得？前曼聯玻璃前鋒失業半年又開工

新一季美職香港時間周日開鑼，其中皇家鹽湖城今日就宣布一個重量級收購，簽入咗失業一年半嘅前意大利國腳兼曼聯前鋒基奧斯比羅斯！本身喺美國新澤西出生嘅羅斯仔，依家只係33歲未算太老，如果佢踢得番喺維拉利爾全盛時期六、七成，喺美職應該搵到食喎！

簽約鹽湖城之後，羅斯話：「能夠成為皇家鹽湖城一份子，我覺得好正。我已經等唔切要喺球場上幫球隊實現所有目標。喺我眼中，美職大聯盟每年都係進步之中，踢得非常精彩。」身高1米73嘅羅斯，以踢法靈巧兼把握力出色見稱。佢喺帕爾馬青訓出身，之後去咗曼聯，17歲就為「紅魔鬼」上演處子戰，但合共只曾為曼聯出戰14場入4球。

呢位意大利國腳之後輾轉效力過紐卡素同帕爾馬，然後07年去到維拉利爾踢咗4季西甲，每季分別攻入13、15、17同32球，都算係多產射手。2011年開始佢遇上衰運，喺對皇馬右膝前十字韌帶重傷，足足抖咗半年。之後12年4月佢韌帶傷復發，又抖多10個月。

2013年佢重返意甲加盟費倫天拿，點知14年1月佢今次輪到右膝副韌帶嚴重扭傷，一直休吆到5月先復出。只係黑氣仲未過，去到2014年8月，羅斯又係練波期間右膝半月板重創，今次仲要抖足一年添！呢位曾經30次代表意大利國家隊出戰嘅射手，之後分別畀費倫外借去利雲特同切爾達，跟住係2017年4月，佢經歷個人第5次膝傷，呢次係左膝前十字韌帶斷裂，又抖半年。

直到2017年夏天，羅斯回復自由身，半年之後佢簽約意甲熱拿亞，但去到2018年暑假約滿就不獲續約，失業至今。喺過去一年半，羅斯先後去過曼聯同維拉利爾跟操，但都搵唔到班落。今次佢終於得到轉戰美職機會，希望佢可以遠離傷患，喺球場再發光芒啦！