頂你唔順　海牙球迷帶戰術板教柏杜教波

堅侮辱！勁尷尬！曾經執教包括韋斯咸同紐卡素在內等多間英超球會嘅英格蘭籍教頭柏杜，舊年平安夜宣布接掌荷甲護級份子海牙。點知佢嘅荷甲生涯戰績唔多掂，大批失望到爆嘅海牙球迷日前竟然帶埋戰術板殺入佢哋訓練場，捉住柏杜同班球員講解戰術演練，實行教番你班人轉頭，認真搞笑！

柏杜喺歇冬前接任海牙主帥一職，歇冬後首輪聯賽就主場以2比0打敗華域克係威係勢。點知之後5場荷甲只得2和3負，依家隊波喺荷甲積分榜排尾二，距離護級安全線6分，難怪球迷勁躁。

話說喺海牙嘅周四練波，當柏杜同教練團帶領緊球員進行訓練，突然有班球迷就直接衝入球場，仲要係帶埋戰術板，之後呢班海形粉就當正自己係專業教頭，向柏杜同班球員進行戰術指導，話畀佢哋聽波要點踢，同之前球隊犯咗咩錯。

根據荷蘭媒體報道，柏杜及球員喺「被指導」期間，並冇同球迷發生衝突，佢哋仲好用心聽球迷意見。之後班球迷離開球場，訓練先再次進行。對於自己備受指責，仲畀球迷指導，柏杜其實唔算好服氣：「外界好多講法都存在誤解，有時話我同球迷關係唔好，又有話荷蘭球員同英格蘭球員有派系之爭，但真相係其實英苦球員係彼此歡迎。」

之後，柏杜仲火滾咁話：「作為一個主教練，畀外界質疑其實都係正常，但叫我做「戰術傻仔」，就好少聽到囉！我唔想去理嗰啲批評，我知道目前處境，我同球員一樣都只係想扭轉局面。我嚟呢度係幫球隊護級，依家努力做緊。」現年58歲嘅柏度，以前教過雷丁＇韋斯咸、查爾頓、修咸頓、紐卡素、水晶宮同西布朗等，依家嚟到海牙竟然畀球迷教番轉頭，都幾無奈。