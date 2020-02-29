英超若腰斬無例可依　利物浦冠軍夢碎？

喺英超榜首領先22分嘅利物浦，最終有可能拎唔到聯賽冠軍？雖然「紅軍」橫掃英超，不過可能會輸畀肆虐全球嘅新冠肺炎病毒！據英國《每日電訊報》報道，由於歐洲各地足球賽事陸續受到疫情影響，英超賽會正研究一旦英國出現大爆發，聯賽被逼提前終止嘅善後方法，而其中一個可能性就係「冇冠軍」。

報道指隨住疫情不斷加劇，英國政府有可能會取消所有大型公眾活動，英超賽事自然受到最大影響，有關人士估計取消命令一旦發布，有可能會維持2個月咁耐，如果真係出現呢個極端情況，今季英超將會「爛尾」收場、提前腰斬。

最大問題係，英超並冇訂立因重大事故(戰爭、疾病等)而提早結束賽事嘅規則，即係無例可依，所以如果極端情況真係發生，英超聯賽會將召開緊急會議，搵20間球會共同商討「收科」方法，最重要係決定今季成績屬於有效定係無效。

唔少球迷認為，賽事應該以「腰斬」一刻嘅成績作為最後排名，事實上利物浦今季由頭贏到尾，首奪英超冠軍亦實至名歸。不過，冠軍並唔係唯一考慮因素，歐洲賽資格同降班情況將引嚟更大爭議，各支球隊無疑會以自身利益作為考慮出發點，如果最終投票否定今季「仍未完成嘅成績」，利物浦就會失去已到手嘅英超冠軍，3支降班球隊亦可能唔需要降班。