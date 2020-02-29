【英超】利物浦無敵mode衝「蜂」
2020年02月29日 08:06
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喺英超開咗「無敵mode」嘅利物浦，周中險勝韋斯咸，只要贏多4場就可以提早奪冠，今晚就佢哋就揮軍南下，作客「大黃蜂」屈福特。主場嘅屈福特喺聖誕新年快車期威咗幾場後，近期打回原形連續5場不勝，加上近4次對利物浦全敗，有地利都惡唔出樣。至於紅軍有幾勁唔使多講，喺領隊高普帶領下聯賽18連勝，不過佢哋嘅野心又點只英超，嚟緊下周中足總盃，利物浦要對車路士，大敵當前，估計高普會落柯打，要求班波盡早鎖定勝局，畀主力休息，利物浦半場勝分頭唔錯，可以一試。 ●光頭佬
直播表
周六1:00pm◢青英盃◢冠忠南區◢Vs◢富力R&F
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周六2:00pm◢澳職◢紐卡素噴射機◢Vs◢珀斯光輝
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周六4:00pm◢青英盃◢和富大埔◢Vs◢佳聯元朗
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周六4:30pm◢澳職◢墨爾本勝利◢Vs◢阿德萊德聯
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周六8:00pm◢西甲◢伊巴◢Vs◢利雲特
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周六8:30pm◢英超◢白禮頓◢Vs◢水晶宮
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周六10:00pm◢意甲◢拉素◢Vs◢博洛尼亞
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周六10:30pm◢德甲◢賀芬咸◢Vs◢拜仁慕尼黑
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周六10:30pm◢德甲◢多蒙特◢Vs◢弗賴堡
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周六11:00pm◢英超◢般尼茅夫◢Vs◢車路士
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周六11:00pm◢英超◢韋斯咸◢Vs◢修咸頓
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周六11:00pm◢英超◢紐卡素◢Vs◢般尼
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周六11:00pm◢西甲◢華倫西亞◢Vs◢貝迪斯
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周日0:30am◢法甲◢巴黎聖日耳門◢Vs◢迪安
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周日1:00am◢意甲◢烏甸尼斯◢Vs◢費倫天拿
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周日1:30am◢英超◢屈福特◢Vs◢利物浦
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周日1:30am◢西甲◢雷加利斯◢Vs◢艾拉維斯
Now 632
周日1:30am◢德甲◢科隆◢Vs◢史浩克04
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周日3:00am◢法甲◢蒙彼利埃◢Vs◢斯特拉斯堡
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周日3:45am◢意甲◢拿玻里◢Vs◢拖連奴
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周日4:00am◢西甲◢CF格蘭納達◢Vs◢切爾達
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周日4:30am◢美職◢侯斯頓戴拿模◢Vs◢洛杉磯銀河
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周日7:00am◢美職◢FC達拉斯◢Vs◢費城聯
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周日9:00am◢美職◢拿舒維爾◢Vs◢阿特蘭大聯
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周日11:30am◢美職◢溫哥華白帽◢Vs◢肯薩斯體育會
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