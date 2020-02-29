禁8年重罰孫楊　CAS有解釋

中國游泳巨星孫楊被國際體育仲裁法庭(CAS)禁賽8年，意味着這位「水霸王」緣盡今屆東京奧運的同時，亦步入游泳生涯的終點。外界對今次判罰的反應不一，有人認為重罰是否過嚴，但CAS對於判出最高8年的禁賽處罰有回應。

據報道指，國際體育仲裁委員一致認定，孫楊是篡改了他的興奮劑檢查紀錄，打碎血液樣本是非常嚴重，又未能拿出令人信服的理由，兼且質疑檢測人員的資格，加上他之前被禁賽過，所以決定以最嚴厲的8年禁賽作處罰。

對於孫楊被重罰，曾在光州世錦賽上拒絕與孫楊同台領獎的澳洲名將馬克賀頓及英國的史葛，都就事件作出回應，多次質疑孫楊的賀頓表示：「我的立場是游泳要作為一個乾淨的運動，不是針對個人或任何國家，這個裁決也不會改變我的立場。」

至於另一位同樣於上屆世錦賽拒絕與孫楊同時登上頒獎台的英國泳手斯科特亦發表示聲明：「我完全尊重及支持國際體育仲裁法庭宣布的決定，我相信只有清白的運動才能夠給運動員在公平下競爭，我亦相信CAS及世界反興奮劑組織會秉承這個理念。」斯科特當年拒絕登上頒獎台令孫楊極為尷尬，當時孫楊激動地向他表示：「You loser，Ｉ'm winner」(你是失敗者，我是贏家)，引起極大回響。

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