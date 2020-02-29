菁英盃　迪布利入兩粒！破冠忠南區不敗身

「菁英盃」B組煞科戰，周六（29日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場上演，富力R&F憑着科特迪瓦前鋒迪布利個人梅開二度，以2比1反勝冠忠南區，並打破「紅衫軍」於小組賽的不敗之身，但仍無礙南區以小組首名進身決賽。

在決賽戲碼經已塵埃落定之下，冠忠南區與富力R&F今仗分別有19歲中場伍啟睿及門將黃子康首次代表一隊上陣。富力開賽僅4分鐘有基奥雲尼妙傳予迪布利入禁區射斜，不過南區則於3分鐘後先開紀錄，迪亞高於禁區內被謝家強絆跌博得12碼，並親自操刀射成1比0。落後一球的富力，於9分鐘先有迪布利接應林柱機長傳笠射高出，2分鐘後麥富城則把握一個快開罰球攻勢入禁區起腳，惟僅告斜出。富力於20及24分鐘先後有迪布利遠射及林柱機禁區頂主射罰球，均未能攻破李溢晉的十指關，直至34分鐘基奥雲尼把握列文失誤，在截得皮球後橫傳予迪布利射入扳平一球，兩隊半場打成1比1平手。

於下半場初段有陳嘉宝53分鐘笠射中楣的富力，68分鐘有伊高沙托尼禁區內起腳斜出，隨後69分鐘迪布利施射亦被李溢晉橫身救出。富力戰至72分鐘反超前，迪布利接應伊高沙托尼右路傳中跳頂入網，雙方最終亦保持住2比1的比數至完場。

冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky）賽後表示，球隊今仗表現尚可，而一眾U22球員在比賽期間所出現的犯錯亦是意料之內。Ricky又指，今仗可讓隊中小將去體驗港超的水平，包括比賽節奏及球員能力等元素，但假若覺得有所不足，便需要勤加鍛煉，寄語他們努力去爭取機會。

富力R&F主教練楊正光則表示，今仗顯然是場硬仗，在林樂勤長期受傷，以及林衍廷停賽與謝家榮受傷之下，在調配U22球員方面上遇上困難，但慶幸球員表現不俗。「光Sir」亦指，陳嘉宝與麥富城兩人仍在進步中，畢竟在短時間內連踢幾場比賽，對年輕球員而言是在心理負荷上是比較辛苦，整體而言亦算是不錯的表現，只是上仗不幸地敗予和富大埔，遺憾未能進身決賽，並希望球隊能夠在聯賽及「足總盃」有更佳的成績。