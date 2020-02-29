菁英盃　北區青訓黃子康地標戰搶鏡

周六（29日）「菁英盃」B組煞科日，頭場富力R&F以2比1「埋齋」，擊敗已篤定出線的冠忠南區。比賽亮點除了射入兩球為球隊奠定勝局的迪布利外，還有年僅19歲、首度在本地頂級賽事披甲的門將黃子康。

由於另一位U22門將謝家榮受傷，加上林衍廷因累積5面黃牌被罰停賽，富力在用無可用的情況下，決定派冬季轉會窗才加入球隊的黃子康鎮守大門。惟這名身高1米85的年青守門員，首度在頂級賽事上陣的表現相當穩定，為球隊守住贏2比1勝局，賽後更與「Man of the Match」迪布利合照慶祝，受到隊友們的歡呼喝采。主帥楊正光亦大讚他表現不俗，為球隊保着勝果。

他接受訪問時透露，自己出身自北區青年軍，上半季效力甲組的高力北區，但當富力的第三門將受傷之際，「子康」請纓試腳，及後成功加入這支港超豪門，如今更乘良機為球隊上陣，首仗發揮亦十分出色，他對此有感：「都幾夢幻，成件事好快咁過咗，一開始真係幾緊張，但好在『均宜』（盧均宜）、『細佬』（梁諾恆）同其他職球員，不斷同我講唔洗緊張、放鬆啲踢，我先定番啲。」

「子康」指，即使與部份隊中「大哥」年齡距離甚遠，但與他們相處十分融洽，更經常與香港球員在廣州訓練完後一同聚餐，有講有笑，當中全無代溝。雖然首仗發揮穩定，但這位年青門將稱還有很多細節需要改善：「同港超聯嘅水平比，覺得自己仲爭啲，有啲地方要再改善。」