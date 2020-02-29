菁英盃 大埔2比2元朗 煞科戰和氣收場

「菁英盃」周六（29日）在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，進行另一場B組煞科戰，為兩支地區球隊，和富大埔和佳聯元朗之間的對碰。最終，這場激戰雙方各有兩個入球，以2比2言和，一團和氣地完成今屆所有「菁英盃」分組賽。

兩軍賽前均受球員停賽問題影響，大埔缺少唐道碧和杜度兩名後防主力，而元朗的米基爾及基斯亦只作壁上觀。開賽4分鐘，元朗祖連奴左路帶入中間起腳，惟偏離目標未能威脅大埔門將錢兆琛。4分鐘後，輪到「綠戰士」的進攻，上場梅開二度的金承龍罰球直射，可惜僅越楣而過。其後雙方戰況陷入膠着，當中鄧子均曾試過右路快放起腳，卻被雲美亞斯擋出底線。37分鐘，祖連奴左路突破，力壓守衞之下施射亦告高出。3分鐘後，元朗終打破僵局，曾至孝接應角球跳頂，祖連奴混戰當中快守衞一步將皮球踢入網，助「橙衫軍」40分鐘領先1比0。

易邊後4分鐘，祖連奴差點便可再下一城，他扭過敵衞後挑射僅柱邊出界。不過他們在57分鐘，終憑一個爭議性入球擴大比數。黎格爾後上接應角球施頂，馮冠鳴近白界線位置解圍，惟球證示意皮球已過白界，元朗領先至2比0。「綠戰士」隨後換入方俊業意圖扭轉敗局，更在71分鐘成功收窄差距。金承龍罰球橫傳予中村祐人撞射，雖然被守衞擋到，但麥保美門前補中得手，大埔追成1比2。77分鐘，祖連奴意圖擴大領先優勢，左路叩關起腳，卻被錢兆琛沒收。大埔尾段的努力終在88分鐘得到回報，方俊業禁區內被踢跌獲判12碼，金承龍繼上場後再次以極刑建功，助大埔追成2比2。補時1分鐘，大埔更差一步便可反超，楊賜麟壓上助攻，突然獲得一個近射機會，卻被黃梓豪趕到解圍。

結果這場「菁英盃」小組賽煞科戰，和富大埔和佳聯元朗在各產生兩個入球之下，以2比2握手言和，以一場和局為今屆「菁英盃」分組賽畫上句號。

和富大埔總監馮凱文賽後指出，在精神領袖杜度缺陣之下，和局屬合理賽果。他欣賞陣中年青球員，即使落後兩球仍積極反撲，末段甚至有機會反超，可見今場球員表現絕不失禮。

佳聯元朗主教練郭嘉諾則指，球隊在領先兩球之下被追和，原因在於集中力不足，他解釋這是全季的老毛病，幸好距離下一場賽事還有一段時間，他有信心可以從中提升防守力。球員之中，「郭Sir」特別稱讚入球功臣黎格爾和小將黃晉軒：「『格爾』睇到佢嘅進攻力仲喺到，而Hinson（黃晉軒）今日踢邊都唔錯，佢平時踢開中場，好勤力，呢啲年輕球員我會畀多啲機會佢。」

另外，今仗亦是「郭Sir」離開大埔後首次倒戈，他坦言感覺熟悉：「開賽前後大家都好輕鬆，有講有笑，我同馮Sir都畀好多機會年輕球員，而今日何振廷同方俊業踢得好好，呢啲盃賽見到小將有機會我好開心。」此外，他又認為「菁英盃」賽制來屆應再完善，保留兩循環賽事之餘，再在小組增加多一個出線席位，好讓比賽形勢變得更緊湊。「嘉諾Sir」甚至建議足總應倣效中超，每場聯賽必須派一定數目的年輕球員落場，以讓小將得到更多比賽機會，從而為香港隊提供具質素和實戰經驗的球員。