菁英盃　冠忠南區伍啟睿「首騷」獲好評

冠忠南區於菁英盃B組分組賽最後一戰例行公事，雖然以2比1不敵富力R&F，但對南區陣中小將而言今仗別具意義，其中前U18隊長伍啟睿（Clive）就為一隊獻出首騷正選上陣。

首次為一軍正選上陣的Clive，今場勇戰至77分鐘，被另一小將黃獻中入替，賽後回想起今次經歷，Clive就坦然好珍重這次機會：「有機會落場真係好開心，過去一個星期Ricky（主教練鄭兆聰）都叫我要畀心機，唔好有壓力，畀咗唔少鼓勵我，都畀我有時間去準備呢次機會。」

今仗被安排踢防守中場，Clive除要與對手富力R&F身體質素極佳的中場古拿鬥智鬥勇，更要不時要應付基奧雲尼和迪布利等外援的連番衝擊，作賽難度比以往明顯更大，見到Clive於場上都吃了不少苦頭，他笑言今次經歷對自己而言非常新鮮：「覺得今日自己表現還可以，唔係話好好，但係有好多地方可以進步。」他認為過往比賽經常肩負不少防守任務，對今次踢防中有幫助。

至於主教練鄭兆聰（Ricky）就對Clive的表現表示肯定，尤其大讚Clive場上比賽的思維，至於能否於港超聯立足，Ricky就表示表現取決於年輕球員自身努力。