【特稿】萬人迷嘅努力係最佳身教

由碧咸一手一腳湊大嘅國際邁亞密，喺萬眾期待之下終於喺美職亮相，球會揭幕戰將會作客FC洛杉磯，姑勿論成績係點，萬人迷再一次用自己證明：努力係成績功嘅不二法門！

從學徒開始到成為萬人迷，好多人就係將碧咸嘅靚仔外形同成功劃上一個等號，事實上，佢職業生涯經過唔少高低跌宕，全部係用佢嘅努力一一化解。

細個有哮喘，想做足球員要比其他人更努力，「七旋斬」嘅成功，係每日喺公園練習幾千甚至幾萬球嘅成果，到成為曼聯主力，佢更加自己加操到天黑先至走。加盟皇馬後球隊成績開始低落，更曾被當時嘅教練卡比路棄用，佢比其他人練習更努力，走動更多，終於獲解凍，2007年皇馬最後奪得冠軍，碧咸下半季功勞最大。

轉投美職，唔少人話佢係為去荷里活做明星舖路，事實係相反，佢唔係借助美職撈名氣，相反，美職因佢加盟之後令聯賽獲得更多注目，商業價值大增，並且佢切切實實幫洛杉磯贏得2次總冠軍，亦為佢成為美職班主嘅基礎。

從零開始建立一支球隊，碧咸亦唔係一帆風順，最大問題係球場選址，搵過唔同地方，都遭到唔同難題，例如環境污染、市議員反對，甚至有居民上街等，最後都由碧咸親力親為加上努力全部解決。

碧咸作為三個孩子嘅父親，自身嘅經歷就係一本最佳天書，常言道：言教不如身教，碧咸就係每個父母應該學習嘅身教最好例子。