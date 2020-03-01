【疫戰球壇】FIFA怕怕考慮推遲3月國際賽

國際足協(FIFA)會長恩法天奴表示：如果新冠肺炎爆發情況加劇，3月份嘅國際比賽會考慮延期舉行。

最近幾周有受影最嚴重嘅國家，包括意大利甲組聯賽，賽程已經受推遲或取消，若然疫情個案繼續增加，3月份多場國際比賽都會考慮押後，包括推遲歐國盃外圍賽附加賽、2022年世界盃外圍賽、東京奧運外圍賽同多場國際熱身賽嘅可能性。

英格蘭國家隊原定於3月份同意大利及丹麥進行熱身賽，若被逼延期，勢將對三獅兵團領隊修夫基觀察球員同點兵造成打擊，因為英格蘭國家隊原定計劃，於5月底最後熱身賽檔期前，就選出歐國盃決賽周代表名單。

恩法天奴對疫情將會得到控制仍然表示樂觀：「我哋唔會低估疫情帶嚟嘅影響，但亦不必過度恐慌。」不過佢唔排除任何可能：「公眾健康比任何比賽都重要，我哋會密切注視疫情發展，希望感染個案會減少，但數字目前仍在上升之中，所以即使球賽因疫情押後進行，國際足協都會接受。」

對於部份聯賽正實施閉門作賽，恩法天奴希望只屬過渡方法：「閉門作賽只適用於短期措施，我無法想像於接連幾個月比賽唔容許觀眾入場。」