【賽後解碼】漆黑中嘅螢火蟲馬高斯阿朗素

咁出色嘅男人，無論收埋佢喺邊，大家都係一樣會見到嘅！英超勁旅車路士尋晚作客般尼茅夫，最終憑住最強「帶刀侍衞」馬高斯阿朗素梅開二度，逼和主隊2比2。呢位西班牙守將今季唔算太受重用，連埋今場先喺英超出賽10次，有8次正選，但睇番數據，佢由16/17球季開始，至今已為車仔射入19個英超「士哥」，係同期英超最強後衞，主帥林柏特係咪應該畀更多機會呢隻「漆黑中嘅螢火蟲」呢！

般尼茅夫今場係先有入波機會嘅球隊，不過中場菲臘標寧先後兩次近門失機。車仔之後都係控制形勢球隊，直到33分鐘，列斯占士嘅右路傳中，基奧特前柱跣後，伏兵遠柱嘅馬高斯阿朗素「窩利」抽入，領先1比0。車仔換邊後初段都有失機，當佢哋唔能夠拉開紀錄，主隊就靠謝法臣拿馬同祖舒亞京治喺54同57分鐘嘅3分鐘之內連下兩城，反超前2比1。

好彩，呢個時候又係靠馬高斯阿朗素打救！完場前5分鐘，巴舒亞伊嘅射門被救出，阿朗素小禁區邊第一時間頭槌補中，終為車仔追平2比2。和波之後，車仔以28戰得45分續居第4，但只帶離第5位曼聯4分，打多場，前4之爭愈嚟愈激呀！