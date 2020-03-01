拜仁球員為一個男人鬧爆冇品球迷

德甲班霸拜仁慕尼黑尋晚作客賀芬咸以6比0大勝，其中巴西中場菲臘比古天奴更加梅開二度，表現出色。不過，今場波焦點唔係拜仁有幾勁，相反，係拜仁球迷勁冇品，喺比賽期間展示一條巨型大Banner，上面係寫住粗口嚟鬧賀芬咸班主霍普。結果搞到拜仁球員要去場邊請求球迷收回橫額，雙方球員甚至一度離場。所以話，呢班球迷簡直係德甲之恥、拜仁之恥呀！

今場波只係踢到62分鐘，作客嘅拜仁已經拉開到6比0，場波基本上都擺入雪櫃，又或者大家都期待緊，究竟可以有幾大比數。不過去到77分鐘，觀眾席上嘅拜仁球迷突然一出一條巨型粗口橫額，就係直接侮辱賀芬咸班主，呢個行為就即刻激嬲晒賀芬咸班球員，決定拉隊離場。據知，呢班拜仁球迷係因為不滿霍普嘅「金元足球」，投入大量資金，用咗極短時間將班波由第5級聯賽帶上甲組，所以示威抗議喎！（咁都可以不滿？）

之後兩軍球員跟隨球證離場，部份拜仁球員及主帥漢斯弗利克、球會名宿「大猩猩」門神簡尼等，都先後走去觀眾席前想勸班球迷收手回收橫額，但班球迷都一於懶理。至於鏡頭就影到霍普黑晒面，當然都好正常啦！

最後平息風波之後，雙方都無心戀戰，拜仁球員為表對霍普嘅尊重，亦都唔再爭取入波，兩軍決定Hea踢埋最後13分鐘。完全後兩班波都有傾有講，但大家都冇乜心機，氣氛勁差，拜仁無論管理層同球員都明顯唔滿意球迷舉動。鬼咩，堅係影衰球會，德甲之恥呀！