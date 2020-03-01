【人物誌】利物浦殺手係文尼孝順好細佬

今晚打低利物浦嘅屈福特最大功臣，一定係塞爾加爾超新星快翼伊斯美拿沙亞。年僅22歲嘅佢，今場梅開二度兼有1助攻，即係話「大黃蜂」3個入波都關佢事。最有趣一點，原來佢同「紅軍」皇牌前鋒沙迪奧文尼關係勁密切，兩個塞內加爾同鄉關係親如兄弟，雖然「紅軍」不敗走勢被打破，相信文尼睇見好細佬終於喺英超打出名堂，相信都會一樣開心。

喺塞內加爾國內球會踢青訓，沙亞嘅第一份職業合約係同法甲梅斯簽嘅。然後喺梅斯踢咗一季就開始受到注目，2017年夏天佢改投雷恩。之後到舊年夏天，沙亞以高達3,000萬鎊轉會費加盟屈福特，今季佢都係徘徊正選同後備之間，今場之前佢喺英超上陣17場只入3球，不過今場梅開二度肯定令佢人氣同信心勁升，嚟緊真係要睇實佢。

本身勁孝順嘅沙亞，想當日佢簽約加盟屈福特後，最想做嘅係報答曾經做過職業球員嘅爸爸，話要買批羊畀佢老豆，喺家鄉重操農夫故業。至於佢同文尼關係又係勁好，今場賽前佢都有接受訪問，仲不斷大讚文尼係全球最佳球員，兼係喺歐洲嘅最佳非洲球員，擺明當文尼嘅隊友穆罕默德沙拿冇到。

事實上，沙亞對文尼真係勁尊重，佢賽前仲喺社交網話：「文尼就好似我嘅大哥哥一樣。對於我哋呢一代，全部都以佢做榜樣，佢好好人，我哋全部人都學佢。佢經常幫助我，同我保持聯絡，發訊息畀我。尤其係當我受傷期間，會教我點做。」唔係講笑，利物浦喺舊年12月對屈福特賽後，文尼就曾經喺球員通道捉住屈福特隊長迪尼，拜託後者要好好睇住呢個好細佬：「替我照顧我嘅小弟弟，佢係個怕醜仔。」