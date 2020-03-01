隨時崩潰？高普話你知利物浦跌Watt元兇

利物浦尋晚遭逢今季英超首敗，仲要係輸畀護級份子屈福特，加上佢哋早前喺歐聯都輸咗畀馬德里體育會，球隊近況突然出現嚴重下滑，究竟係咪出咗事，嚟緊係咪會崩潰滑落，肯定令人擔心？對於外界質疑，「紅軍」主帥高普賽後雖然唔算擔心，但同時都承認有一個重大隱憂，就係球員嘅狀態或者已經隨住歇冬期跌Watt！

高普話：「我唔認為破紀錄係同你想唔想有關，我哋始終有日都會輸，大家都知一定會發生，咁啱今晚就係。依家我哋唔需要再諗紀錄，只要去諗贏波。成班球員今季表現出類拔萃，但一切仲未結束，我哋仲未奪冠，呢樣先係我最關心。我哋會再向前行，嚟緊就睇吓會點。我哋冇諗過會贏到咁多場，但一切都得來不易。有人講到好似係足球世界末日，要嚟嘅終於嚟，但我唔認同。」

過去多次表態話英超要引入歇冬期畀球隊回氣，不過上月嘅兩星期歇冬，依家反而被質疑係咪打亂咗利物浦節奏，尤其係佢哋近排先後輸畀馬德里體育會同屈福特。高普指出：「狀態、走勢節奏，從來都唔係從天而降，我哋一直全力去對抗各種身體感覺。之前就係我哋成功對打一切，所以先可以攞到咁多分數。」呢位德國名帥之後再鼓勵球員用行動去回應質疑，至於係咪講咁易，「紅軍」球員係咪可以盡快搵番節奏真係冇人知？而利物浦下周二已經喺英足盃硬撼車路士，到時就知會唔會佢哋係咪畀「歇冬」搞衰？