曼城搏命爭英聯盃　西班牙打吡美斯開騷

球迷今晚真係會好忙，由英格蘭到西班牙梗有比賽你鍾意。英聯盃決賽今晩12點半先爆發，

矢志成為盃賽三冠王嘅曼城，會喺溫布萊球場對住阿士東維拉。藍月亮喺英超爭衞冕已經無乜機會，主帥哥迪奧拿早已將目標放喺盃賽上。早幾日佢哋戰歐聯，哥帥大膽收起幾位主力

包括阿古路、史達寧同大衞施華等等，就係留力喺今晚出擊，梗係最緊要攞隻盃先啦！

大家睇完英聯盃食個杯面，可以等睇西甲國家打吡。皇馬對住巴塞雖然話主場，但呢排佢哋唔多順，歐聯輸咗，球員又傷，加上巴塞過去作客巴拿貝球場都踢得特別醒神，近期美斯又再上電，唔知佢會入幾多球呢?

直播表

周日7:00am◢美職◢FC達拉斯◢Vs◢費城聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日9:00am◢美職◢拿舒維爾◢Vs◢阿特蘭大聯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日11:30am◢美職◢溫哥華白帽◢Vs◢肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:00pm◢澳職◢西部聯◢Vs◢中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:30pm◢澳職◢墨爾本城◢Vs◢布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:00pm◢西甲◢西維爾◢Vs◢奧沙辛拿

Now 632

周日7:30pm◢意甲◢AC米蘭◢Vs◢熱拿亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日8:30pm◢德甲◢柏林聯◢Vs◢禾夫斯堡

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日9:00pm◢西甲◢畢爾包◢Vs◢維拉利爾

Now 632

周日10:00pm◢英超◢愛華頓◢Vs◢曼聯

Now 621、611

周日10:00pm◢英超◢熱刺◢Vs◢狼隊

Now 622

周日10:00pm◢意甲◢萊切◢Vs◢阿特蘭大

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm◢法甲◢南特◢Vs◢里爾

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:30pm◢德甲◢RB萊比錫◢Vs◢利華古遜

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm◢西甲◢愛斯賓奴◢Vs◢馬德里體育會

Now 632

周一凌晨零時◢法甲◢波爾多◢Vs◢尼斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一1:00am◢意甲◢卡利亞里◢Vs◢羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am◢德甲◢雲達不來梅◢Vs◢法蘭克福

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am◢西甲◢馬略卡◢Vs◢基達菲

Now 632

周一3:45am◢意甲◢祖雲達斯◢Vs◢國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am◢西甲◢皇家馬德里◢Vs◢巴塞隆拿

Now 632、611

周一4:00am◢法甲◢里昂◢Vs◢聖伊天

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一6:30am◢美職◢FC洛杉磯◢Vs◢國際邁亞密

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一8:30am◢美職◢波特蘭伐木者◢Vs◢明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台