【孫楊禁賽】澳媒奚落！NBA名將踩多腳

孫楊被國際體育仲裁法庭判罰禁賽8年，澳洲媒體大幅報道，大部份都是向孫楊「踩多兩腳」，證明該國泳手賀頓一直是正確，更強調東京奧運少了一個強敵之下，賀頓原則上已手執金牌。

一直以來大部份的澳媒都是支持馬克賀頓，當然，他本身都是奧運冠軍，在澳洲備受愛戴，更是最受歡迎的運動員，而他與孫楊的矛盾已累積很深，賀頓甚至被中國網民辱罵。

有澳洲傳媒對賀頓力撐：「賀頓與中國SUN(孫楊)是勁敵，如今在泳池外賀頓可以笑到最後，他沒有退縮，捍衛自己的立場，事實證明了他是對的！現在賀頓將出戰東京奧運，並且目標奪金！」

傳媒提到孫楊：「28歲的中國SUN就此結束了職業生涯....一切都要劃上句號。賀頓是推動體育運動乾淨的人物，他永遠不會被忘記。」

就連NBA前勇士冠軍成員澳洲的波格特都在Twitter分享孫楊禁賽消息，並用Boo的噓聲字句作調侃：「Nmsl(5個笑到喊emoji)#booooooo」，「Nmsl」是中國的網絡用語，是「你媽死了」的拼音縮寫。格特曾經就頒獎禮拒絕上台事件開腔力撐同鄉賀頓，因此與中國網民引起罵戰，而保格在去年籃球世界盃當接球時更被全場噓爆。

不過，上屆里約奧運冠軍的意大利名將柏堤尼亞里則在噓聲中送暖，對於孫楊被禁賽一事沒有如大部份運動員般「落井下石」，但他沒有支持或同情，只強調從小以孫楊為偶像，「我聽到這個消息很遺憾，整個故事只會留下非常悲傷，我不會因為對手被發現興奮劑亦遺規而高興；孫楊是我職業生涯成長的目標，自小我已希望戰勝冠軍級對手，亦夢想與他在第四、五線道（成績最佳的兩條練道排位）一齊比賽，這夢想我實現了。」

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