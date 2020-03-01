中國超級神童「着晒火」 強勢挑戰卓林普

中國桌球超級神童顏丙濤在球員錦漂賽續顯其澎湃的小宇宙，打出兩cue破百以6比1血洗前世界冠軍梅菲，強勢闖入決賽，將硬撼世界「一哥」卓林普爭逐他個人第二個排名賽錦標，試圖袋走12.5萬英鎊的冠軍獎金。

經過開局長達35分苦戰後領先，顔丙濤第二局即打出一cue104向對手送蛋，更一度拋離3比0，梅菲第四局難苦地破蛋攞番一局，但愈戰愈勇的顏丙濤再以104比0回敬，再在第六局打出一cue106，連贏兩局後將梅菲淘汰。「即使領先到5比1，我都唔敢鬆懈，同自己講要當由頭開始打，的確有好大嘅壓力。」這是顏丙濤繼2018年北愛爾蘭及去年里加之後，在職業排名賽的第三個決賽，肯定袋走至少5萬英鎊的獎金，將面對「準神」卓林普。

目前他的臨時世界排名已升至第16，「對住卓林普，就好似面對另一個奧蘇里雲，我從未贏過他，我會好好享受呢場決賽。」他們過去四次交手，「丙仔」未試過贏多一局；決賽將採用19局10勝制。卓林普早前在另一場準決賽以6比5力壓麥佳亞晉級，全場打出5cue50+。

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