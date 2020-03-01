【疫情嚴峻】東京馬拉松「縮水」開跑

東京馬拉松周日（1）在新冠肺炎疫情的陰霾下上演，原本有38000名參賽者報名，但為避免病毒傳染，大幅度削減人數，最終限制只容許207名精英組別及本土賽的跑手爭逐，以色列女將打破女子全馬大會紀錄，而日本的大迫傑以破全國紀錄的成績獲得1億日元破紀錄獎金，兼取得東京奧運入場券。

與波士頓、倫敦、柏林、芝加哥及紐約並稱為世界六大馬拉松的東京馬拉松，今年的氣氛當然不及往年，本身是東京奧運前給跑手及大會的一次演哨戰，由於疫情問題大會限制了參賽人數，在疫情影響下，在旁圍觀的市民都比以往少，比歷屆明顯稀疏。

這是比賽是日本東京奧運選拔的重要參考，現任日本馬拉松紀錄保持者大迫傑跑出2小時05分29打破了自己保持的全國紀錄，袋走獎金兼登上奧運列車。至於精英男子組則由埃塞俄比亞名將的勒格塞以2小時04分15秒成功衞冕，大迫傑排名第四，成績不俗。女子組方面，以色列的薩比達以破大會紀錄的2小時17分45秒50奪得后冠。

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