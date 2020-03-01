【疫情嚴峻】新冠肺炎係祖雲達斯好幫手

新冠肺炎疫情嚴峻，意甲今輪共5場賽事延期，包括國家打吡祖雲達斯對國際米蘭，點解佢哋唔肯閉門作賽？除咗關乎意甲嘅國際形象，仲因為蝕唔起800萬歐元（約6,874萬港元）票房！

原來意甲群雄唔願意閉門，目的係維護Serie A個品牌嘅商業價值之外，呢5場波如果唔准球迷入場，焗住回水的話，總票房損失高達800萬歐元，所以情願選擇5月13日補賽。事實上，祖雲達斯係最贊成改期嘅，因為當初傳出國家打吡可能閉門作賽，佢哋就講到明冇得回水，得罪晒班買咗飛嘅球迷或季票持有者，依家延期就徹底解決咗呢個難題。

另據Tgr Rai Piemonte Twitter消息，3月5日意大利盃4強次回合祖雲達斯對AC米蘭場波，將嚴禁米蘭球迷入場觀戰。根據法令，由當地時間星期一起，出現疫情地區就毋須閉門作賽，不過考慮到疫情嚴重性，以及公眾安全，呢場將禁止客軍Fans入場觀戰。好多人都認為，咁做又係益晒「斑馬兵團」，事關首回合雙方打成1比1平手，AC冇球迷助威，想贏波翻身唔係咁易。唔使蝕錢，打波又攞埋着數，估唔到人見人怕嘅新冠肺炎，居然有嘢益到祖記。