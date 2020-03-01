「康城盃」U22大把好嘢 ● 上集

隨着「2月閉門作賽」告一段落，今季「菁英盃」的分組賽賽事亦告完成。雖然「菁英盃」在個別球會眼中是「雞肋」，但對年青球員而言，卻屬難得可以一展身手之舞台。一連兩日，《我撐港超聯》會和大家回望一下，那一位U22球員，在今次「康城盃」（「菁英盃」之花名）的表現，能令人留下深刻印象。

畢頓‧傑志前鋒

若非「菁英盃」場合，相信傑志的畢頓，不知何年何月才得以正選為「藍鳥」一隊上陣。1999年7月27日出生的畢頓，在今次3場閉門作賽中，2場正選、1場後備，在3比0擊敗標準流浪一役中，更以一記插水式頭槌，取得個人在今季「菁英盃」的第二個入球；4比0贏香港飛馬關鍵一役中，蘇沙射成2比0的入球，全賴畢頓在右路憑一已之力，巧妙避過敵衞緊纏後交出助攻。

孫銘謙‧和富大埔前鋒

上季在凱景冒出頭來的「孫銘」孫銘謙，今季加盟和富大埔，雖然穩坐正選席位，但因前線有辛祖、金玟基和勞高，中場又有陸志豪、中村祐人和陳文輝等，許多時都要客串翼鋒、甚至左後衞。在今次「康城盃」因幾名主力鋒將頭兩場免戰，「孫銘」和「中村」兩人得以解放踢回前鋒，表現依然出色，特別是2比2賽和冠忠南區一仗，梅開二度兼賽後當選MOM的「孫銘」，在賽事中無論是個人突破，或替隊友鋪橋搭路都顯得信心十足。雖然「綠戰士」加入了「韓鋒」金承龍，相信不會對「孫銘」重返鋒線構成任何障礙。

黃智康‧愉園中場

雖然黃智康只有21歲，但由丙組已開始為愉園上陣的他，乃現役大軍中為「快活谷」上陣次數最多的球員（62場）。本身司職前鋒的黃智康，被愉園教練團改做成中場，依然有耀眼的演出，在今次「閉門作賽」3場均正選披甲，第1場交出一記助攻的他，其後對佳聯元朗一仗梅開二度，雖然最終球隊輸波，但演出卻令人留下深刻印象。身形稍為單薄的黃智康，踢法與「好拍檔」伍家揚相近，出腳快兼且拚勁十足，對教練團「逼搶戰術」的執行性極高。

何振廷‧ 和富大埔中場

何振廷在今次「康城盃」的搶鏡程度，與上季在凱景結隊友緣的「孫銘」，可謂不相伯仲。司職防守中場的何振廷，攔截夠硬朗、逼搶具效率同時，腳下功夫不俗的他，敢於盤扭及去波外，更保持住旺盛的射門欲。4比4逼和愉園一仗，何振廷追成2比4的入球，能否成為「2月份最佳金球」未知，但肯定會在候選之列。

茹子楠‧東方龍獅中場

3場「康城盃」（連同閉門作賽前的5場分組賽）都為東方龍獅正選披甲的「茹子」，本身一直獲不少球圈中人睇好，而短暫外流葡萄牙，令本身已天賦過人的他，陣上演出顯得更加紮實。護波能力高，腳法上乘，加上射門腳頭十足，假如在球場上的視野能擴闊一點，作出決定後給自己多一點信心，將大大提高博取到「堅Sir」（即東方龍獅主帥李志堅）歡心之本錢。

黃晉軒‧佳聯元朗中場

佳聯元朗在「康城盃」3戰錄得勝和負各一，其中黃晉軒全部正選上陣，在「343」陣式中頭兩仗擔任右中場，尾場則以防守中場的角色，與老大哥葉子俊拍檔。身形比較單薄，怎看也不是「打仔格」的他，憑着高昂鬥志和無比體能，非常稱職地去執行主帥「嘉諾Sir」中前場逼搶的要求。演出絕非亮麗，但勝在夠實際，假若能再放膽點去參與進攻，以及改進「幫波」的意識，「彈起」只是時間問題。

其他「康城盃」有表現U22前鋒+中場

前鋒

球員 球會 球衣號碼

播磨浩謙 東方龍獅 19

朱偉鈞 愉園 28

鄧子均 佳聯元朗 20

陳嘉宝 富力R&F 99

李藹軒 香港飛馬 9

中場

張憙延 香港飛馬 18

王力威 東方龍獅 77

雷傑名 香港飛馬 23

巴拉克 傑志 34

伍家揚 愉園 27

張家俊 標準流浪 25

羅焯熙 理文 12

黃獻中 冠忠南區 30

方俊業 和富大埔 27