陳晞文再闖奧運　男友求婚雙喜臨門

「如果你放棄，是對不起自己。」陳晞文記得，那些迷惘的時候，男朋友的一字一句。跟一個輸掉里約奧運選拔，就此放棄的陳晞文相比，當一個磨練8年，捲土重來的陳晞文，更難，也更可貴。她慶幸自己做到了，「是他提醒我，無論如何都要堅持到最後。」

香港滑浪風帆代表隊昨日（29日）完成RS:X滑浪風帆世界錦標賽，鄭俊樑和陳晞文分別收穫男子金組第30名，及女子獎牌賽第10名，雙雙勝出港隊的奧運內部遴選。港隊今日（1日）從澳洲索倫托回港，陳晞文說這個機會，等了足足8年：「2012年倫敦奧運負傷上陣後，一直期待再去奧運。因為大家都說，第一次是拿經驗，第二次是取成績。」但2016年里約奧運，她卻在隊內遴選落敗，成為職業生涯裏面，其中一個最沉重的打擊，「然後前年亞運又失落金牌，很辛苦，常常覺得很氣餒。特別是年紀愈來愈大，開始有別的事情想做，加上父母的期望⋯⋯原來當運動員，一點也不容易。」

但再不容易，仍然是幸福的事。每當想要放棄，她都會這樣告訴自己。「我很享受代表香港，到不同地方訓練、比賽，一群人互相鞭策的生活。阿英（總教練陳敬然）對我很苛刻，Charlie（師妹魏瑋恩）擅長細風，激勵我做得更好，真的很感激他們。」還有一個人不得不提，就是男朋友陳家威。這次世錦賽，他特意飛往澳洲陪伴陳晞文，「他知道里奧前，我有一段難過的經歷，希望無論這次結果如何，開不開心都一起度過。」

事實上，除了見證陳晞文重奪奧運資格，他還製造了一段刻骨銘心的回憶——求婚。「我們在一起不久，完全沒想過他有結婚的打算。」陳晞文一臉腼腆，憶述男朋友的話：「他說，希望見證我達成夢想，也希望和我一起走下去。我答應了。」她表示東京奧運過後，才會籌備婚禮。目前專注訓練，期望能在今年夏天躋身前10名，甚至站上頒發台，完成終極目標。

即將連續兩屆進軍奧運的鄭俊樑，顯得比較平靜：「雖然贏了隊內遴選，但我沒有特別開心。畢竟世錦賽發揮不好，還有很多細節需要改進。」相比起4年前初踏奧運舞台，他說如今壓力更大：「21歲的我是一張白紙，去奧運是為了見識、學習。但今次教練給了更高的目標，我會努力調整心態，超越上屆成績。」另外，主教練陳敬然透露，港隊會在3月中旬前往西班牙比賽，5至7月則會留在東奧比賽場地江之島集訓。

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