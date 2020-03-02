再鬥軒治　李慧詩競輪賽得第4

一連5日的場地單車世界錦標賽周日（1日）在德國柏林煞科。日前摘下爭先賽銅牌的李慧詩（Sarah）轉戰競輪賽，一路過關斬將闖進獎牌賽，可惜在東道主軒治（Emma Hinze）狀態極佳下，僅得殿軍，再次無緣衛冕。值得一提的是，軒治橫掃了團體競速賽、個人爭先賽和競輪賽3面金牌，成為今屆世錦賽大贏家。

「牛下女車神」李慧詩日前在爭先賽四強不敵德國車手軒治，終結長達20個月不敗神話，同時宣告衛冕失敗，最終收穫一面銅牌。休息一日轉戰競輪賽首圈，排在第1組第3位起步的Sarah，在領航車離場後，一度跌至最尾，隨後從外檔發力，輕鬆搶回領先位置，在收步下僅次英國的馬真特（Katy Marchant）排名第2，直闖次圈。另一港將李海恩跌落復活賽敬陪末席，宣告出局。

次圈共有18位車手分成3組作賽，每組前4名出線準決賽。Sarah迅速衝上小組頭位，力壓美國的葛比（Madalyn Godby）以首名衝線。準決賽分為2組，每組6人角逐。Sarah衝上第2位後，採取以守為攻的策略，穩佔有利位置，僅次爭先賽冠軍軒治，以小組第2名闖進獎牌賽。其他對手包括另一位東道主費特列治（Lea Sophie Friedrich）、澳洲的莫頓（Stephanie Morton）、新西蘭的安祖絲（Ellesse Andrews）及韓國的李慧珍。

來到壓軸的重頭戲，Sarah抽到頭位起步，但領航車離開賽道後，兩位德國車手軒治和費特列治搶佔先機，Sarah從外檔力追，最終僅得第4名，無緣站上頒獎台。冠軍由軒治強勢奪得，這位22歲的德國新星在今屆世錦賽包攬了3面金牌，相信與Sarah在東京奧運還有一番惡鬥。亞、季軍則由韓國李慧珍、澳洲莫頓奪得。其他賽事方面，亞運金牌組合梁峻榮／張敬樂未能完成男子麥迪遜賽，楊倩玉則在女子記分賽名列17位。