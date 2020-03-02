巴西新星+前7號建奇功　皇馬挫巴塞登榜首

西甲國家打吡皇家馬德里對巴塞隆拿周一(2日)凌晨上演，皇馬憑巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞及前7號仔馬里安奴戴亞斯建功，以2比0擊退球王美斯領軍嘅巴塞隆拿，兼搶去對方榜首位置，暫以56分居首位，巴塞落後1分排第2。

皇馬近期陷入谷底，西班牙盃出局，歐聯16強首回合又不敵曼城，加上7號仔夏薩特收咧，連番打擊都幾洩氣，巴塞則在西甲4連勝氣勢如虹，今仗皇馬壓力之大可想而知。

上半場巴塞機會較多，可惜基沙文敗家，對方門將泰拔高圖爾斯兩救必入球，皇馬先至保住唔輸，下半場輪到皇馬搶攻，製造多次具威脅埋門，戰至71分鐘，卻奧斯送交左路邊線嘅雲尼斯奧斯祖利亞個人突破，畀佢舞入禁區起腳射門，皮球首中碧基輕微改變方向入網，皇馬領先1比0。

末段巴塞反撲無力，美斯啞火，90+2皇馬整多粒，剛後備入替僅1分鐘嘅前7號仔馬里安奴戴亞斯接應丹尼爾卡華積助攻，右路邊線突破並於窄位射入成2比0奠勝。

馬里安奴戴亞斯兩年前繼承C朗7號球衣，一度被寄予厚望但無甚表現，今季讓出7號波衫畀夏薩特，佢自己著番24號，結果7號魔咒搞到夏薩特收咧，而呢位26歲翼鋒解咒後於今場國家打吡建下殊功，成為贏波功臣之一，都算離奇。