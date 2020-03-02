【東體爭議】VAR冇判錯　曼聯堅好運

曼聯周日(1號)英超作客1比1逼和愛華頓，完場前一刻出現超爭議一幕，卡維特利雲射門省中哈利馬古尼改變方向後收死迪基亞，不過個波慢流入網之前，坐喺地方越位位置嘅基菲爾施古臣曾經縮腳，避免影響個波碌入網，但結果VAR檢查完都係判入球無效，呢一個決定引起極大爭議，連愛華頓領隊安察洛堤都因為同球證抗議而食紅牌。

VAR團隊賽後公開解釋：「施古臣處於越位位置，而且直接處於迪基亞同個波嘅視線中間，並作出明顯動作去影響迪基亞進行撲救。」由於基菲爾施古臣從頭到尾都冇掂到個波，所以重點在於佢有冇影響迪基亞，「有冇影響」嘅演繹完全係球證主觀判斷，唔似越位咁有精準嘅界線(越1mm都係越位)，呢個就係灰色地帶。

正正因為「影響龍門」判決冇客觀準則，基菲爾施古臣嘅位置同動作的確尷尬，所以唔能夠咬定VAR係「錯判」，不過爭議入面曼聯真係堅好運，曼聯領隊蘇斯克查都承認若非越位，呢個失球係冇得救：「迪基亞話佢受到施古臣影響，呢一點已經足夠支持判決，即使呢個波迪基亞係冇可能救到。」