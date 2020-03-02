奧運二度揚帆不是夢　鄭俊樑計畫人生

鄭俊樑的日常，是以小時來計算。每晚臨睡前，他都會計畫好下一個24小時要做什麼：「我的行程總是密密麻麻，不容許自己有一個小時『唔知做乜』。」不需要手帳，單靠腦袋，就像平時預演一次比賽情況一樣。作為一個滑浪風帆運動員，他在另一個訪問中說過，人生有三分一時間都是等待，等風起、等時機。餘下的三分二時間，他希望趕上追夢的進度，迎接人生第二個奧運會。

／／音樂和成長／／

游泳和風帆，他毫不猶豫選擇了後者。「小時候，我試過偷偷參加風帆比賽而沒有去游泳比賽，幸好最好成績都不錯，哈哈！」鋼琴、色士風和風帆，答案依然一樣。黝黑的皮膚、紮實的肌肉，很難想像眼前的鄭俊樑曾是個「音樂人」。「鋼琴學了接近10年，也考完八級。」正當眾人感到驚訝，他不好意思地補充：「不過那是為考試而考的，現在我幾乎不會彈琴了。」長大後，風帆成了他的唯一，現在開車偶爾會放一些鋼琴音樂，像是向小時候那個堅定不移的自己致敬。

／／籌劃人生的三分之二／／

除了等待衍生出來的耐性，從前急躁的小子也學會了計畫。「由起床一刻開始計算，一場比賽大概在三個小時前就要進入狀態。」到達場地之後，就要一直望著海觀察，視察風雲轉變，「今天是大風、細風？風從哪個方向來？海面情況如何？我走哪一邊會較好？」 再來就是在腦海中預演比賽可能發生的情況，「通常比賽會有幾個『plan』，第一個不行，還有第二、第三個。 」 大海有太多不確定，周詳的計畫至少能夠減少不必要的失誤。

／／我不是大師兄／／

香港滑浪風帆男女子隊的奧運名額分別只得一個，港隊以去年及今年的世錦賽成績作選拔準則。這位雅加達亞運銀牌得主在去年意大利舉行的「RS:X滑浪風帆世界錦標賽」以第13名完成，為香港取得奧運入場券，成績亦遙遙領先其他隊友。剛過去的澳洲索倫托世界錦標賽中，鄭俊樑雖發揮失準，總成績回落至第30名，不過由於他是隊中唯一闖進金組的選手，合計兩站成績依然排港隊第一，勝出了奧運內部遴選，只需待總會及奧委會確認，即可第二次挑戰奧運。不經不覺，25歲的鄭俊樑已成為港隊的主力，但他對「大師兄」的稱號仍有點抗拒，「這一刻我的年紀較大，所以他們叫我師兄，但我不會覺得我的經驗是足夠，可能只是犯錯的次數比他們少吧。」

【東京奧運：我和阿英的比拚】

「里約奧運之後，我就知道這條路我沒有選錯。」4年前首次躍進奧運大舞台，帶回來是滿滿的收穫：「奧運之前有好多未知，不確定自己的水平到底到哪裡。現在我知道我努力了，會有這樣的成績。」只要更努力，肯定不止是這個水平。這句話鄭俊樑沒有說出來，卻一直是他堅持出海、走進風浪的動力。「上屆奧運之後，阿英（陳敬然）說我還是輸給他。因為北京奧運他拿第6名，而我在里約得第8名。」4年之後，這場師徒大戰「第二回合」將於今個夏天在日本江之島上演，鄭俊樑形容那是難度達9粒星的賽道：「比賽海域屬於公海，海浪會較亂，對帆手的技術和體能都是很大考驗。這次目標是超越自己，希望可以贏阿英！」

【Profile】

鄭俊樑（Michael）

年齡：25歲

項目：滑浪風帆

近年主要成績：

2019 蘇菲亞盃帆船賽男子RS:X 金牌

2019 亞洲滑浪風帆錦標賽男子RS:X 銀牌

2018年 雅加達亞運男子RS:X 銀牌

2013 亞洲滑浪風帆錦標賽男子RS:X 金牌