謝拉特承認考慮辭職　24小時內做決定

利物浦啱啱喺聯賽被打破不敗身，球隊傳奇謝拉特亦都唔好過，佢帶領嘅格拉斯哥流浪周日(1號)亦喺蘇格蘭足總盃出局，今季好可能再一次四大皆空。極度失望嘅謝拉特賽後突然宣布，佢會慎重考慮自己嘅去留問題，預計24小時之內會有決定，唔少流浪球員都已表態希望謝拉特留隊。

格拉斯哥流浪今季同些路迪競爭激烈，但踏入2月份後突然跌Watt，近5場聯賽3度失分，一下子被些路迪拋離12分，爭聯賽冠軍機會渺茫。雖然早前喺歐霸盃打入16強，但周日足總盃又以0比1不敵赫斯出局，斷送謝拉特執教以來捧盃最好機會。

灰爆謝拉特賽後掟出核彈，承認考慮辭職：「我非常失望，依家係我執教以嚟最低點.......連續2個球季冇冠軍絕對唔理想，呢個唔係我想要嘅嘢，但呢個係我嘅責任。我依家要諗一諗(去留問題)，依家會先放1日假，我會呢24至48小時內會慎重考慮。」謝拉特之後再解釋萌生去意嘅原因：「我嚟格拉斯哥流浪係要贏、我渴望勝利，但睇到球員呢場表現，我唔覺得我嘅球員有同樣嘅渴求，總之我要時間思考。」

格流隊長達華尼亞率先回應：「教練已經盡晒力去教好隊波，但我哋連續2季交唔到貨，謝拉特令到球隊水平提升，我絕對希望佢繼續留低。」謝拉特3個月前先至同格流續約到2024年，時間啱啱就係高普同利物浦約滿嘅年份，唔少球迷期待佢「磨練」完成後會接掌利物浦帥印。

呢單消息令網民熱烈討論，如果謝拉特真係決定辭職，會唔會重返英超執教？定係會加入利物浦教練團跟高普學嘢？相信唔使幾耐就會有分曉。