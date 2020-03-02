足總盃　3月「有條件」閉門作賽

繼上月24日之後，香港足球總會周一（2日）再次召集10支港超球會代表進行會議，商討在新冠肺炎疫情影響下，本地各項足球賽事安排。

足總行政總監溫達倫於會後表示，自上周致函予康文署及民政事務總署並與對方會面後，成功爭取3月於將軍澳運動場閉門舉行「足總盃」由首圈至4強的賽事，並根據衞生署指引，於閉門作賽時實施人流管制，限制場內包括球隊職球員、足總職員、場內工作人員及傳媒工作者等總人數不可超過120人，而球隊除了在賽前或半場期間獲安排使用會議室外，場內4間更衣室將平均分予兩隊職球員作更衣及如廁用途，每間更衣室每次最多只可容許6名球員使用，不過球員則無法於更衣室內洗澡。

溫達倫亦透露，希望可以在3月尾的國際賽賽期之前，嘗試再安排一些「港超聯」賽事上演，但強調不會於同一場地上演「雙料娛樂」，至於賽程將於日內落實，據悉「足總盃」暫定於周六（8日）上演揭幕戰，而旺角大球場及小西灣運動場亦是可以用作閉門作賽的其他選擇。

另外鑑於伊朗疫情急劇惡化，政府早前已規定由伊朗回港人士需要強制隔離14天，港隊3月底將於世界盃亞洲區外圍賽作客挑戰伊朗，溫達倫就表示足總一直就賽事安排，與國際足協保持溝通，但直言在現時嚴峻環境下，不可能讓港隊前往當地作賽：「上周足總收到國際足協回信，話嚟緊喺德黑蘭嘅比賽會如期進行，但係我哋見到呢幾日情況唔同晒，所以我哋已經再去信國際足協，表明喺現時情況下，冇可能排隊出征。」溫達倫亦表示會密切留意亞洲足協近期為疫情下比賽安排的會議結果，再作下一步安排。

會後東方龍獅總監李志堅（堅Sir）就表示在客觀形勢下，願意接受今次決定：「我覺得既然畀咗場地，就踢咗比賽先，呢嗰都係冇辦法之中嘅辦法。」至於球員比賽後，無法即場於將軍澳運動場沐浴，「堅Sir」就透露足總到時會安排旅遊巴，接送球員去將軍澳賽馬會足球訓練中心洗澡。他亦希望接下來可以陸續開放更多場地，舉行其他賽事。