「康城盃」U22大把好嘢 ● 下集

《我撐港超聯》昨天同大家盤點了在剛完結的「康城盃」（球迷為「菁英盃」改的花名），有搶鏡演出的U22前鋒和中場，今天的《菁英盃尋寶》下集，輪到後衞和龍門做主角。

潘沛軒攔截硬朗超熱血

要數「康城盃」中的驚喜，3仗都為愉園正選上陣的右後衞潘沛軒，肯定榜上有名。由季初禁區內解圍「撻Cue」，陣上患得患失，到新一年後穩坐正選，「潘沛」的進步常明顯，閉門作賽期間，其演出予人留下頗深刻印象。攔截硬朗，於右路策動攻勢具效率，出波愈見威脅，與年輕隊友黃智康、伍家揚，以及外援加維蘭配合有火花。只要能戒掉一些球場上惡習，如「用手阻對方開界外球」等無意義行為，前途定當無可限量。

葉卓文位置感佳有身位

上年底開始獲得愉園教練團委以重任，成為球隊3中堅之一的「卓文」，今年10月12日才滿19歲，陣上表現極之成熟。富位置感且敢於出擊，堅強體格令其與對方外援前鋒對抗時，未見輸蝕。3場「康城盃」踢足後，葉卓文由上年12月7日港超聯作客廣州燕子崗開始，替愉園正選披甲累計至9場。極具潛質的他，如想成為港隊未來的接班人，除要多加鍛煉體魄外，務必要在後上助攻上，多加苦功。

陳晉一左路高效發電機

今年9月5日才滿18歲的「一仔」，早在青年軍時期已開始受到注目，當時吸引球迷的不僅是一頭長髮，以及乖乖仔的外形，而是其擔任左翼時所發揮的速度和侵略性。隨着丹尼年事已高，左腳非常純熟的「一仔」被一致睇好，將會成為「藍鳥」新一代左翼衞。在今次「康城盃」3仗均正選上陣的「一仔」，表現十分稱職，無論其前面的是費蘭度或蘇沙，他都能保持高頻率的「上上落落」，為球隊左路帶來源源不絕的動力。

陳凱柏打仔格實而不華

陳凱柏（Paco）在「菁英盃」分組賽受重用程度，僅亞於隊友叢振洪。Paco與陳晉一同樣是翼鋒出身，冠忠南區在「康城盃」首戰2比1擊敗佳聯元朗，查維斯開賽5分鐘的入球，全拜其左邊底線傳中所賜，加上全場攻守兼備的演出，該仗賽後更榮膺「ManOfTheMatch」。冠忠南區踢法偏重防守，「打仔格」兼擁有不俗防守意識的Paco，在左翼衞這位置上得以充分發揮，而且戰術執行能力極高，不難在之後的賽事繼續獲重用。

錢兆琛反應快屢救險球

和富大埔在4場「康城盃」錄得1勝3和，當中最後3場皆正選上陣的門將錢兆琛，可謂一吐烏氣。當中在「綠戰士」2比1擊敗富力R&F一役中，全場最少救出3個「必入波」，不僅協助球隊贏波，自己賽後更當選ManOfTheMatch，鋒芒比梅開二度的新援金承龍更耀眼。從「康城盃」中所見，反應快加上身手敏捷，乃「琛仔」的最大本錢，但要挑戰「綠戰士」一號門神之位，務必加強開「死球」之力量，以及改善「九流」的腳下功夫。