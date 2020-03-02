補時換人波都掂唔到　寸王搞咩呀?!

熱刺主場贏變輸，畀狼隊反勝本來已經好肉酸，點知場波去到補時階段摩連奴仲要出醜，遲遲至換入天才前鋒柏洛特，但佢落場直到球證吹雞完場，最終係一腳波都掂唔到，等於白換完全幫唔到手，昔日嘅神帥寸王搞咩呢？唔通咁快患咗腦退化症？

熱刺喺呢仗對狼隊嘅英超主場賽事，上半場原本領先2比1，但下半場畀狼隊反撲，迪亞高祖達同魯爾占美尼斯各入1粒，幫狼隊反超前3:2，當時只係踢到73分鐘，熱刺當時喺場上連1個正前鋒都冇，若然加埋補時，比賽仲有超過20分鐘時間畀寸王變陣，但佢反應慢到離奇，竟然喺旁證舉起補時4分鐘個牌之後，補時踢咗30秒至換人，畀18歲小將柏洛特入替左閘賓戴維斯，但柏洛特出場時間得3分半鐘，直至球證鳴笛，佢連掂波嘅機會都冇，寸王呢個調動，自然成為傳媒同球迷嘅話題同笑柄。

賽後有記者追問摩連奴點解咁遲至變陣？點解唔畀柏洛特更多時間？寸王就話原因係呢位小將未準備好：「佢係個好有天份嘅小子，但只得18歲，仲未準備好應付英超賽事，我只能夠喺適合嘅時間至畀佢入場，我哋要好好保護佢，唔可以操之過急！」佢仲話原本個後備席位係預咗畀拉美拿，但賽前拉美拿話同佢講有傷唔踢得，所以柏洛特至有機會做後備喎！